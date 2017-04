Politieagenten bij de afgebrande woning van hun collega. (Foto: KPS)





Politieambtenaar Donavan Amattohar (29) is in ochtend met zijn vrouw Xiomara Emid gehuwd Amattohar (24) en hun twee peuters, de drie jarige Atifa Amattohar en de éénjarige Tafiq Amattohar omgekomen in een woningbrand.De politie van Richelieu kreeg de melding van een woningbrand aan de Reebergweg te Tamanredjo. De Brandweer en de Politie die gelijktijdig arriveerden, troffen de woning in lichterlaaie aan. De brandweer kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten.De politie en de brandweer stuitten op de vier verkoolde lijken. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de lijken in beslag genomen voor obductie.De afdeling Forensische Opsporing is nog bezig met het onderzoek, meldt de politie Public Relations.