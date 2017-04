Onder meer uitwisseling en samenwerking op het gebied van de regelgevende en controlerende taken met betrekking tot het Nederlandstalig onderwijs binnen een meertalige samenleving, staat op de agenda. Er zal ook aandacht worden besteed aan voor- en naschoolse opvang in het onderwijs met de focus op onder andere cultuur, sport, muzikale ontspanning en huiswerkbegeleiding. Speciaal onderwijs voor kinderen, uitwisseling op het gebied van lerarenopleidingen, met aandacht voor kwetsbare kinderen, zijn andere samenwerkingsgebieden.De delegatie is onder andere geïnteresseerd in de onderwerpen media en taal, cultuur, onderwijs en welzijn. Zij wil van gedachten wisselen over de plaats, het gebruik en de uitstraling van de Nederlandse taal in het dagelijks leven, het onderwijs, de overheidscommunicatie, het culturele leven en zorg.De Belgen zijn benieuwd naar de Surinaamse aanpak van vraagstukken zoals de ontwikkeling van taalvaardigheid, de ouderbetrokkenheid, de schooluitval en pestgedrag op school. Dit zijn onderwerpen die in Brussel aandacht vragen, zegt de voorlichting van DNA.Naast een beleefdheidsbezoek aan DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zijn er verschillende presentaties over onder andere het drop-out vraagstuk, op schema. Verder zal de delegatie historische plekken bezichtigen en diverse districten bezoeken zoals Commewijne, Marowijne en Saramacca. Verder zijn er bezoeken aan mediahuizen gepland.Het werkbezoek is voorbereid door een commissie van DNA die bestaat uit de leden Patrick Kensenhuis (voorzitter), Dew Sharman, Grace Watamaleo en Raymond Sapoen.De Belgische delegatie bestaat uit de parlementariërs: Carla Dejonghe, RVG-voorzitter; Brigitte Grouwels, ondervoorzitter RVG, vertegenwoordiger van de politieke fractie CD&V; Khadija Zamouri, voorzitter van de politieke fractie Open VLD; Annemarie Maes, voorzitter van de politieke fractie Groen; Hannelore Goeman, voorzitter van de politieke fractie Sp.a; Johan Van den Driessche, voorzitter van de politieke fractie N-VA; Dominiek Lootens-Stael, voorzitter van de politieke fractie Vlaams Belang. Van de griffie zijn er: Patricia Coppens, griffier; Nathalie Bos, adviseur dienst Wetgeving; Bart Van Walleghem, Protocol en PR-verantwoordelijke, meldt de voorlichting van DNA.