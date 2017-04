De leiders Paul Somohardjo (PL), Gregrory Rusland (NPS), Chan Santokhi (VHP) en Ronnie Brunswijk (ABOP) in Grun Dyari. (Foto: Raoul Lith)





Op een persconferentie in Grun Dyari hebben de leiders aangegeven dat de actie van de politieke partijen op 20 mei start. "Wij eisen van u dat het beleid gelijk omgebogen wordt. Als de regering dat niet kan, moet zij het mandaat teruggeven aan het volk," benadrukte Santokhi. Rusland voerde aan dat in De Nationale Assemblee zaken zijn aangekaart, maar de oppositie krijgt geen ruimte. "Niets wat wij voorstellen is goed," klaagde Brunswijk. Somohardjo wees op de geldontwaarding. Zelfs CLO vraagt 111% verhoging, memoreerde hij. Zo kan het niet meer verder, onderstreepte hij.Op 20 mei zullen de politieke partijen hun standpunten en eisen duidelijk kenbaar maken. Op die dag zullen niet alleen VHP, NPS, PL en ABOP in beweging komen, maar de totale bevolking wordt opgeroepen om haar stem te laten horen. Er zullen gesprekken gevoerd worden met de vakbeweging, het bedrijfsleven, oppositiepartijen buiten het parlement en anderen.Santokhi voerde aan dat tot nu toe de acties van de vakbeweging en anderen ondersteund zijn, maar de politieke partijen hadden niet de leiding. Ook is door de vakbeweging gevraagd om de zaken buiten de partijpolitiek te houden. Daarom hebben de politici ook het woord niet gevoerd. De politieke leider deelden mee dat de politiek nu niet meer kan toekijken, terwijl het volk verarmd en machtsmiddelen ingezet worden om demonstraties de kop in te drukken. Het wanbeleid moet worden gestopt, benadrukte Rusland. Binnen De Nationale Assemblee is er onvoldoende ruimte, daarom is besloten om een buitenparlementaire actie te voeren.De politieke partijen hebben een commissie benoemd die de protestmanifestatie moet voorbereiden. Volgens de leiders is het grootste deel van het volk het beleid van de regering zat. Dit zal ook tot uiting komen op 20 mei. Daar zal bepaald worden hoe er verder gegaan zal worden en hoelang de acties zullen duren. 20 mei is de start van de politieke protestdemonstraties. "Wij willen verandering. Wij willen dat het goed gaat met het land. Ook NDP'ers willen ombuiging van het beleid. If a sani no go bun na twee jaren, dan moet er verandering komen," voerde Brunswijk aan.