In het district Nickerie is afgelopen zondag de 58-jarige Krishnandan Ramlal komen te overlijden in het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie.De man kwam op de rijhelft van een autobestuurder terecht. Hij bestuurde een bromfiets. Ramlal werd dodelijk aangereden.De verkeersbarometer is landelijk naar zeventien gestegen. Voor Nickerie gaat het om de tweede verkeersdode voor dit jaar.