Bij de rust stond Santos al voor met 1-0. Alvaro Reingoud scoorde na te zijn aangespeeld door Theodoor Dors. In de tweede helft probeerde PVV een doelpunt te forceren, maar de verdediging van Santos liet niks door. Diep in de tweede helft gaf Xaviero Perk van Santos een diepte pass waarop Dors inliep. Hij omspeelde doelman Damba van PVV en plaatste het leder in het doel: 2-0. Dat werd ook de eindstand.In de tweede ontmoeting moest Acoconut het onderspit delven. Papatam wist al heel vroeg de wedstrijd over te nemen en ging de rust in met 3-0. In de tweede helft verzegelde zij de stand door nog een doelpunt te scoren en de eindstand te brengen op 4-0.Woensdag 26 april komt Nishan42 uit tegen Inter Moengo Tapoe. Hierna nemen Leo Victor en WBC het tegen elkaar op.De SVB wil de halve finale wedstrijden tussen de winnaar Nishan 42 ⁄Inter Moengo Tapoe tegen Santos, en de winnaar van Leo Victor⁄WBC tegen Papatam tegen eind mei afwerken. De finale is gepland voor medio juni.Edgar van Genderen