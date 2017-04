De bekendste kandidaten (vlnr): François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron en Jean-Luc Mélenchon. (Foto: Getty Images)





Elf kandidaten – verspreid over het politiek spectrum -strijden om de volgende president te worden. Als, zoals verwacht, niemand 50% van de kiezers achter zich krijgt, zullen de twee met de meeste stemmen binnen twee weken tegenover elkaar staan in de beslissende tweede ronde.De stembureaus in Frankrijk zijn vanochtend vroeg geopend, hoewel in sommige overzeese gebieden de stemming zaterdag is begonnen. Er kan tot acht uur ’s avonds worden gestemd. Stembuspeilingen worden daarna snel verwacht. De opkomst tot nog toe was 28,54%, wat iets hoger is dan op hetzelfde tijdstip in 2012 toen de opkomst 28,29% was.Vier kandidaten worden gezien als kanshebbers voor het presidentschap: de conservatieve François Fillon, de extreemrechtse leider Marine Le Pen, de centristische liberale Emmanuel Macron en de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon. De kandidaten hebben veel debatten in het land opgeworpen, met allemaal enorme verschillende visies op Europa, immigratie, de economie en de Franse identiteit.Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen nadat de veroordeelde crimineel Karim Cheurfi, een politieman door het hoofd had geschoten op de Champs Elysées in Parijs. Veiligheidstroepen hebben Cheurfi gedood. Een briefje met daarop de opmerking dat hij de groep van de Islamitische Staat verdedigde, is in de buurt van zijn lichaam aangetroffen.De verkiezingen vinden plaats tijdens een noodtoestand die is ingesteld na de aanslagen in Parijs in november 2015. Veiligheid was één van de belangrijkste onderwerpen tijdens de campagne, maar de kandidaten zijn ervan beschuldigd dat ze de meest recente aanval voor politiek gewin exploiteren. De strijd tussen de belangrijke mededingers zal naar verwachting een nek-aan-nekrace zijn.De voorspelling is dat geen kandidaat van de kandidaten de 50% van de stemmen die nodig zijn voor een regelrechte overwinning, zal krijgen. Een tweede ronde van de top twee zal op 7 mei worden gehouden.Fillon is de enige van de belangrijkste kanshebbers die komt van een gevestigde partij die al aan de macht is. Voor Benoît Hamon, de socialistische kandidaat uit dezelfde partij als de huidige president, zou volgens peilingen de strijd voorbij zijn. De impopulaire president François Hollande gaat niet voor een tweede termijn. Hij is daarmee de eerste Franse president in de moderne geschiedenis die geen tweede termijn nastreeft.