Leerlingen van de St. Gertrudeschool bekijken hun handen onder de microscoop. Zij worden geassisteerd door voedseltechnoloog Ricky Stuttgart.





Sleman heeft samen met haar collega’s en leerlingen heel wat kunnen leren uit de workshop handhygiëne die voedseltechnoloog Ricky Stutgart heeft verzorgd in het kader van de handen wassen campagne, die gezamenlijk door het BOG, de RGD, Intermed Caribe en de districtscommissariaten Noordoost en Zuidwest worden uitgevoerd. Ook leerlingen en leerkrachten van de O.S. Meerzorg, de O.S. Mariënburg en de St. Gertrudeschool, hebben de workshop mogen volgen op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.De scholieren zullen op een creatieve manier uitbeelden wat zij hebben meegekregen uit de workshop handhygiëne. Dat gebeurt op 5 mei, Wereld Handhygiënedag, in de Chinese Sporthal. De O.S. Gijsbertus zal de kampioenstitel, die zij het vorig jaar in de wacht wist te slepen, verdedigen. Een jury zal beoordelen welke school de handen wassen boodschap het beste heeft begrepen en overgebracht. Dit jaar is er een nieuwe dimensie toegevoegd aan het scholenevenement: leerlingen van St. Tana en de Nijverheidsschool doen in een apart klassement ook mee aan de scholenwedstrijd en zullen het als vakscholen tegen elkaar opnemen.Wereldwijd wordt op 5 mei extra aandacht gevraagd voor een goede handhygiëne. Dat gebeurt middels de Save Lives: Clean Your Hands Campagne, waarvan de slogan dit jaar luidt. Het accent wordt gelegd op gezondheidszorg geassocieerde infecties (HAI), die elk jaar honderden miljoenen patiënten over de hele wereld treffen. De European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) schat dat in Europa alleen al meer dan vier miljoen patiënten hiermee te maken krijgen, terwijl de Verenigde Staten van Amerika ongeveer 1,7 miljoen getroffen patiënten telt.Met gezondheidszorg geassocieerde infecties wordt bedoeld infecties, die geassocieerd worden met de gezondheidszorg in elke omgeving, bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleegtehuizen of andere instellingen waar langdurige zorg wordt verleend, ambulante instellingen en thuiszorg. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat de meeste gezondheidszorg geassocieerde infecties te voorkomen zijn door een goede handhygiëne: het reinigen van de handen op het juiste moment en op de juiste manier.