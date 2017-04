De officier voerde aan dat het meisje verteld had dat de verdachte haar met een snoepje lokte. Daarna trok hij haar ondergoed uit en deed de zijne ook uit. Ook had hij haar mond dichtgedrukt en zou hij haar bedreigd hebben. Hij probeerde seks met haar te bedrijven. Ook zou hij haar betast hebben. Na het feit zou hij het meisje bedreigd hebben. Volgens de verdachte liet hij het kind los, omdat ze zei dat ze pijn had.De oma van het kind stuurde een andere werknemer om te kijken waar het meisje bleef. Ze trof de verdachte halfnaakt op het kind aan. De werkgever en een andere arbeider hadden Yuanwei H. mishandeld. Dat vond hij niet erg. Volgens hem was het zijn verdiende loon. De verdachte beweerde dat hij onder invloed van alcohol was.Uit de medische verklaring blijkt dat er met een vinger gepenetreerd is bij het meisje. De verdachte bleef de intieme handelingen ontkennen. De verdachte wordt bijgestaan door raadsman Lesley Rogers. Op de zitting van 4 mei zal de raadsman pleiten in deze zaak.Wanita Ramnath