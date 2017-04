Het negenjarig meisje blijft erbij dat haar vader haar heeft misbruikt. De verdachte zegt dat zijn dochter liegt. Officier van justitie, Claudia Bruining, had een celstraf van vijf jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, geëist. Wijnhard achtte het feit wettig en overtuigend bewezen. Bruining voerde aan dat een anonieme beller een tip doorspeelde aan de politie. Het meisje werd van school gehaald en ze werd door de gynaecoloog onderzocht.De hymen waren niet in tact en ze had een wijde vagina-opening. Volgens de deskundige kon dit niet door een potlood gebeurd zijn, zoals dat door de moeder en verdachte beweerd werd. Het kind hield vol dat haar vader haar diverse keren heeft misbruikt toen haar moeder niet thuis was. Hij stopte steeds zijn vinger in haar vagina en ze mocht niets aan anderen vertellen. Ze is erg bang voor haar vader en huilde steeds toen ze de verklaringen aflegde. De verdachte heeft steeds gebruikgemaakt van zijn zwijgrecht.Wanita Ramnath