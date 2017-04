Het vliegtuig van de SLM, de PZ-TCR Airbus A340-313X, bleek na een C-check in Malta, toch problemen te hebben op Schiphol (Archieffoto: Douwe C. van der Zee)





Diverse passagiers klagen over de situatie. Zij hebben uren op de luchthaven en in het toestel doorgebracht, maar uiteindelijk kregen ze te horen dat de vlucht donderdag zal worden uitgevoerd. De meeste mensen zijn ondergebracht in hotels.SLM-directeur Robbi Lachmising zei aan STVS dat alles eraan gedaan wordt om het toestel vrijdag weer in te zetten. Hij begrijpt de kritieken die geuit zijn, maar de SLM had geen hydraulisch lek verwacht, nadat het toestel een grote onderhoudsbeurt had ondergaan. Het onderhoud is verricht door Lufthansa Technik Malta, waarmee de SLM een contract heeft.Aanvankelijk werd gedacht dat het technisch probleem gauw zou zijn verholpen. Toen er meer tijd nodig bleek te zijn, is uiteindelijk besloten de vlucht niet uit te voeren. Het was niet mogelijk gelijk een ander toestel in te huren. De SLM verontschuldigt zich voor alle ongerief die passagiers ondervinden door het technische mankement. Ook de passagiers die uit Suriname moesten vertrekken, zijn gestrand. Die vlucht is eveneens met 24 uur vertraagd en wordt donderdagmiddag uitgevoerd.