De SCUA hield een rouwdienst voor een Chinese supermarkthouder, die samen met zijn zoon levend werd verbrand tijdens een roofpoging. (Foto’s: Ranu Abhelakh)





Cheung sprak tijdens een rouwdienst in de gymzaal van de Chinese school. Tientallen personen kwamen dinsdag bijeen om te rouwen voor de twee onbekende Chinezen. Voorafgaand aan de rouwdienst was de crematie van het tweetal in familiekring. Zij reden vervolgens in een stoet naar de Chinese school. De huilende weduwe hield vanuit het dakraam van de auto de foto van haar man en zoon. In de gymzaal van de school, vormden de leden van de Chinese Sociaal-Culturele Vereniging Fujian aan weerszijden van de ingang een haag. In groepjes van drie of vier namen zij afscheid, door drie keer te buigen bij de geplaatste foto van de overledenen.Lin en zijn zoon werden op 4 april als verkoolde lijken teruggevonden in hun winkel te Santi Kondre in het Tapanahony-gebied. Rovers wilden toeslaan in de vroege ochtend, maar de winkelier opende zijn deuren niet. Hierna staken de rovers het pand in brand. Cheung sprak de hoop uit dat dit tragisch geval zich nooit zal herhalen in Suriname.Na de vele roofovervallen, soms met dodelijke afloop, is die van de Lin’s heel hard overgekomen bij de Chinese gemeenschap. De SCUA, de overkoepelende organisatie van Chinese verenigingen, riep daarom het Chinese bedrijfsleven op om gisteren als ‘stil’ protest de deuren te sluiten in de middag. Veel winkels gaven gehoor aan de oproep en waren van 14.00 tot 17.00 uur gesloten om zo hun medeleven te betuigen.Lin Yil Jang, voorzitter van de Sociaal-Culturele Vereniging Fujian, zegt dat Lin en zijn vrouw al zes jaar in Suriname woonden. Zij kwamen uit de Chinese provincie Fujian en waren lid van de organisatie. In 2016 nam Lin de winkel te Santi Kondre over. Yan, de enige zoon, was militair in het Chinese leger en kwam naar Suriname om zijn vader te helpen.Er doen veel verhalen de ronde over de oorzaak van de brandstichting. Volgens de Fujian voorzitter hadden de rovers al een ruzie met de vorige eigenaar. “En nu zijn een onschuldige man en zijn zoon het slachtoffer daarvan geworden.”Naast het verdriet, is er ook een grote financiële schuld om af te lossen. “Ongeveer US$ 60.000. Wij Chinezen helpen elkaar altijd en proberen nu het geld bij een te brengen.” Het geld gaat onder andere naar de aflossing van de winkel en de verbrande goederen. De rouwdienst was daarom ook bedoeld als financiële en geestelijke steun naar de nabestaanden.Momenteel werken iets meer dan 1000 Chinezen in het binnenland als ondernemer, zegt Lin Yil Jang. “Vroeger waren er meer Chinezen, maar door de economische situatie en toename van de roofovervallen zijn vele al vertrokken.’ Hij woont al 20 jaar in Suriname en heeft een winkel te Langatabiki. “Waar moeten we gaan. Ondanks alles moeten we onze winkel openhouden en werken, anders eten wij niet.” Hij ziet graag dat de politie ook actief wordt in het binnenland en hard tegen de rovers optreedt.