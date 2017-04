FOLS-president, Marcellino Nerkust





Marcellino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), zegt aan Starnieuws de afgelopen periode continu in contact te hebben gestaan met raadsadviseur Eddy Jozefzoon. Er is steeds de vinger aan de pols gehouden over de haalbaarheid van de uitbetaling in de eerste week van april 2017. Daarnaast is er hierover ook gecommuniceerd met minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.“De informatie waarover ik thans beschik, is dat donderdag slechts een kwestie is van overmaking is naar de rekeningen van de onderwijsgevenden die vallen onder de categorie 4e graad, 3e graad a-b-c en de 2e graad 2c," zegt Nerkust. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bevestigt tegenover Starnieuws dat er enkele technische kwesties speelden, maar deze zijn intussen opgelost.De Fols-president zegt volkomen te begrijpen dat het nog niet overmaken in de eerste week van de maand april 2017 -volgens afspraak- naar de rekeningen van de onderwijsgevenden, voor veel irritatie heeft gezorgd. "Maar de ervaring leert dat als het gaat om het betaalbaar stellen van salarissen of verhogingen, de zaak comptabel correct moet zijn. Als er daarnaast ook nog fouten zijn ontdekt is het raadzaam om die terstond te corrigeren. Volgens bekomen informatie blijkt dat er daardoor ook enige vertraging is ontstaan," zegt Nerkust.De blikken zijn nu gericht op het ook volledig herwaarderen van de onderwijsgevenden die een bevoegdheid hebben behorende tot de 2e graad b, a en de 1e graad. Hierover zijn er voorstellen gedaan op vrijdag 25 maart 2017 tijdens het overleg met de vicepresident/raadsadviseurs en de onderwijsminister. De Fols heeft echter nog geen reactie ontvangen over de gedane voorstellen voor deze groepen.Intussen is het Staatsbesluit van 5 april 2017 gepubliceerd waarin is opgenomen de wijziging van de bestaande FISO-onderwijsfuncties, akten en bevoegdheden, de instelling van nieuwe onderwijsbevoegdheidsgraden en bezoldigingsreeksen voor onderwijsgevenden en garantie van de verworven rechten voortvloeiende uit de status die onderwijsgevenden hadden tot 1 januari 2017.