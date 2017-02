(Aangeboden)Elk jaar wordt wereldwijd op 2 februari de dag van de Wetlands gevierd. Op deze dag in 1971 werd in de Iraanse stad Ramsar, het Ramsar verdrag aangenomen. Het doel van deze dag is om gezamenlijk acties te ondernemen en daarmee het bewustzijn bij de mensen over de waarden van Wetlands en hun voordelen, te vergroten.Dit jaar is gekozen voor het thema: 'Wetlands voor het reduceren van de risico’s van natuurrampen', bedoeld om de functies van wetlands als natuurlijke bescherming tegen rampen extra te benadrukken.Een Wetland is een waterrijk gebied of streek dat is verzadigd door oppervlakte -of grondwater, waarbij de vegetatie zich heeft aangepast aan het leven onder deze omstandigheden. Het onder water lopen van die gebieden kan permanent zijn of afhangen van het seizoen. Wetlands worden onderscheiden van andere soorten gebieden of waterlichamen vanwege de karakteristieken van de vegetatie die zich volledig aanpast aan de bodem conditie.De voornaamste wetland types zijn zwampen en moerassen en ze worden voornamelijk gezien als gebieden met de meeste biologische diversiteit. Dat wil zeggen dat in deze gebieden een grote verscheidenheid aan planten en diersoorten voorkomt.WaterzuiveringIn eerste instantie spelen zij een grote rol in het milieu, voornamelijk als waterzuivering (reiniging). Dat proces waarbij ongewenste chemicaliën, gassen en andere vervuilers uit het water worden gehaald, de zogenaamde zuivering, is te danken aan het samenspel tussen de vegetatie, aanwezige micro-organismen en de bodem in zo een wetland.Rijke biodiversiteit en ToerismeWetlands zijn onmisbaar vanwege hun ligging op internationale trekroutes van vogels, zijn broedplaatsen voor vissen en andere zeedieren en zijn belangrijk voor de mens, voornamelijk voor de visserij, recreatie, scheepvaart, waterberging tegen overstromingen, drinkwatervoorziening of als aantrekkelijke woonomgeving.Natuurlijke bufferNaast waterzuivering spelen wetlands ook een grote rol bij het beheersen van overstromingen en zorgen ze voor een stabiele kustlijn. Ze fungeren als een natuurlijke spons die het overschot aan regenwater absorberen en opslaan en daarmee overstromingen voorkomen. Tijdens de droge periode laten zij het opgeslagen regenwater vrij om daarmee droogte en water tekorten te voorkomen of tenminste te reduceren.Mangrove ecosystemen spelen een belangrijke rol in Wetlands. Zij dragen niet alleen bij tot de rijke biodiversiteit in die gebieden maar vervullen ook een belangrijke rol als natuurlijke dijk. Door de lange wortels van de mangrove dempen de golven waardoor het water rustiger wordt. Dit proces stimuleert daarmee de sedimentatie en landaanwinst. Daarnaast remmen mangrove bossen erosie af, doordat zij de energie van de golven afremmen.De diensten die de mangrove ecosystemen leveren kunnen onderverdeeld worden in regulerende diensten (oever bescherming, landaanwinst, waterzuivering, bescherming tegen zeespiegelstijging),. productie diensten (visserij, landbouw, bijenteelt, koolstof opslag) en culturele diensten (onderzoek, educatie en ecotoerisme).In Suriname hebben wij verschillende soorten wetlands waarvan een zeer bekende is het Bigi Pan natte natuurgebied dat 67.900 ha van het kustgebied van Suriname beslaat en gecategoriseerd wordt als een MUMA (Multiple Use Managament Area). Van internationale waarde is de Coppename monding, groot 12.000 ha in het noorden van Saramacca en als enige wetland in Suriname opgenomen op de lijst van wetlands van de Ramsar Conventie.Ongeveer 100.000 ha van de kustvlakte van Suriname is bedekt met mangrovebossen over een lengte van 375 km. Bescherming en behoud van dit belangrijk ecosysteem wordt sterk gepromoot door onderzoeksinstituten en natuurbeschermingsorganisaties omdat het onder enorme druk staat. Het verwijderen van de mangrove op grote schaal, ten behoeve van huizenbouw, heeft ervoor gezorgd dat vele plaatsen langs de kust bloot zijn komen te liggen.Het beheer van de kust met al haar waterbronnen, bossen en vegetatiesoorten, diersoorten en andere species zal op een integrale manier moeten geschieden, om duurzaamheid te garanderen. Zo een aanpak houdt rekening met de verschillende functies van de ecosystemen en belangen die er spelen vanuit de gemeenschappen die daar gebruik van maken.De 3 voornaamste standpunten voor een duurzame aanpak zijn:- Economische ontwikkeling om de kwaliteit van het leven van de mensen te verbeteren- Milieu bescherming om de beschikbaarheid van die diensten te garanderen- Gelijke kansen van ontwikkeling voor de bevolkingIn Suriname is een integrale aanpak vaak uitdagender in de praktijk vanwege de fragmentatie van bevoegdheden en gebrek aan samenwerking tussen organisaties. Er zal op strategisch niveau een plan moeten worden uitgezet waarin de richting van (duurzame) ontwikkeling bepalend zal zijn hoe de uitvoering van ruimtelijke planning, waterbeheer en natuurbehoud en bescherming zal geschieden.Het Waterforum Suriname is op 12 december 2012 geproclameerd. Het doel van het Waterforum is onder andere het bepleiten van de integrale aanpak van de watercyclus. Voor het Waterforum Suriname is het heel belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan het behoud en de duurzame benutting van de wetlands van ons land. Het waterforum bepleit dat meerdere van onze wetlands tot beschermde gebieden worden uitgeroepen. Op deze manier zal een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan het behoud van ons milieu en onze biodiversiteit.Waterforum Suriname