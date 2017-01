Sunil Oemrawsingh, voorzitter van 8 december 1982.





Oemrawsingh brengt in herinnering dat een amnestiewet in 2012 is aangenomen om het proces te beëindigen. De rechter heeft deze wet naast zich neergelegd. Daarna heeft de regering de procureur-generaal opgedragen om de vervolging onmiddellijk te beëindigen. Dit verzoek van het hoofd van het Openbaar Ministerie is afgewezen door de Krijgsraad."Er zijn een heleboel intimidatiepogingen geweest. De rechterlijke macht is belachelijk gemaakt. Via een waarheidscommissie werd getracht om het rechtsproces aan het wankelen te brengen," stelt Oemrawsingh. Hij is blij dat al deze zaken mislukt zijn. De zaak begint nu zijn einde te naderen. Oemrawsingh zegt dat deze zaak niet alleen belangrijk is voor nabestaanden, maar het gaat om een testcase voor de rechtsstaat. Hij hoopt dat het proces zo snel mogelijk wordt afgehandeld.