De medeverdachten in deze zaak zijn Ruben S. (39), Errol S. (41) en Anthony C. (55). Advocaat Benito Pick die samen met collega Raoul Lobo Meriba bijstaat heeft eerder aangevoerd dat de zaak zwaar is opgeblazen. Volgens Pick gaat het om een beroving waarbij er niets met de benadeelde is gebeurd. Daarnaast heeft hij zijn geld teruggekregen.De officier van justitie blijft erbij dat het om een ernstig strafbaar feit gaat. Meriba heeft steeds ontkend dat hij het plan heeft beraamd om de ondernemer te beroven. De aanklager vindt dat er genoeg feiten en omstandigheden zijn die tegen Meriba pleiten.Wanita Ramnath