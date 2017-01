Vakbondsleider Marcellino Nerkust





Nerkust merkt op dat er geen wijzigingen kunnen komen in de overeenkomst of het herwaarderingsprogramma zonder de FOLS. Samen met de BvL heeft de FOLS een overeenkomst met de regering. Nerkust merkt op dat Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, op de hoogte was van het herwaarderingsprogramma. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met Valies erbij.Het enige dat nu kan spelen is dat het herwaarderingsprogramma niet per 1 januari is uitgevoerd. De FOLS vindt dat de twee maanden tot maart overbrugd kunnen worden. Zeker omdat de regering de SRD 375 per maand vooruitlopend op de herwaardering doorbetaald aan de leerkrachten. De FOLS staat achter het herwaarderingsprogramma.Nerkust vindt dat acties voeren niet nodig zijn. Hij merkt op dat vanaf het begin politiek bedreven wordt. Edward Belfort van de ABOP was tot in Theater Unique aanwezig. Verschillende politieke partijen hebben aangegeven dat zij de staking fysiek zullen ondersteunen. Het is voor Nerkust duidelijk dat het om een politieke strijd gaat en niet om vakbondsacties.