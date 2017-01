CLO-voorzitter Ronald Hooghart





Hooghart zegt in gesprek met Starnieuws dat alleen de topambtenaren beter van geworden zijn door Fiso, terwijl het overgrote deel er bekaaid van is afgekomen. Hij was nooit voorstander geweest van Fiso. In feite zijn de leerkrachten en de politie nooit in Fiso geweest, want zij hebben hun eigen salarisstructuur behouden. Bovendien is Fiso niet op de wet gebaseerd, zegt Hooghart. Hij wil terug naar Ambtenaren Bezoldigingsbesluit. Dat was volgens hem veel rechtvaardiger.Fiso zou een wetenschappelijke benadering moeten hebben. Volgens Hooghart heeft Valies bij de invoering een hogere schaal over MO-A afgedwongen. Hij is daardoor van schaal 8A naar 8C gegaan. "Dus ook bij Fiso heeft er inmenging plaatsgevonden, terwijl gesteld werd dat door het Ambtenaren Bezoldigingsbesluit politieke beïnvloeding plaatsvond," betoogt de vakbondsleider.Hooghart gaat voor koopkrachtversterking van de ambtenaren. Hij vindt dat de inflatie niet verder aangewakkerd moet worden. Sinds de regering de onderwijzers SRD 375 per maand extra heeft toegekend, is de koers alleen maar omhoog gegaan. Er wordt elke maand SRD 5 miljoen extra betaald aan de leerkrachten. De koers is gegaan van SRD 6,70 naar boven de SRD 7,50 voor de US dollar. Hooghart zegt zijn zienswijze gedropt te hebben bij de raadsadviseurs. President Desi Bouterse heeft eerder aangegeven dat er een algemene loonronde eind april komt.