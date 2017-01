Vakbondsleider Marcellino Nerkust





Nerkust om een reactie gevraagd naar het besluit van C-47 om de onderwijsbonden te ondersteunen, zegt aan Starnieuws dat hij "er niet meer bij is". Binnenkort komen er nieuwe bestuursverkiezingen binnen de vakcentrale. Nerkust had al aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar zou stellen. Hij was ook niet aanwezig op de Assemblee van de Arbeid vrijdag, waar het besluit tot fysieke ondersteuning van de acties is genomen.De vakbondsleider zegt dat hij uit principiële overwegingen niet langer deel kan uitmaken van het bestuur. Nerkust heeft in een schrijven aan het bestuur van de vakcentrale, onder leiding van Robby Berenstein, aangegeven dat het bekend is dat hij vanaf zijn aantreden in C-47 in 2006 ook de functie van president bij de FOLS bekleed.Hij heeft met Berenstein besproken dat de BvL en ALS vanaf april vorig jaar ondermijnend bezig naar de FOLS toe. Nu C-47 besloten heeft om de acties te ondersteunen, heeft Nerkust besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen.