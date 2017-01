De klasse juffrouw en andere leerlingen kwamen tussenbeide, waardoor erger kon worden voorkomen. Terwijl zij de geweldenaar vasthielden, zag hij kans het scherp voorwerp af te geven aan een vriend die buiten het lokaal stond.Marciano werd aangehouden en overgedragen aan de politie van Jeugdzaken. Tijdens het onderzoek kwam de vriend in beeld. Hij gaf toe dat het scherp voorwerp in zijn bezit was en stond het af aan de politie. De scholier is na overleg met het Openbaar Ministerie ingesloten.Marciano kreeg in december de kans om weer naar school te gaan. Hij had een andere leerling bedreigd met een alarmpistool en een mes. Bij zijn aanhouding werd ook een hoeveelheid marihuana bij hem aangetroffen. Bij de voorgeleiding toen werd hij na afstemming met het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Marciano mocht weer naar school, maar blijft een gevaar voor overige leerlingen op het scholencomplex, meldt de politie Public Relations.