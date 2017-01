Zo zag hotel Rigopiano er in januari 2016 uit.





De redding van negen mensen betekent dat minstens vijftien personen nog worden vermist. Hotel Rigopiano is woensdag geraakt door de sneeuwlawine na een aantal aardbevingen en zware sneeuwval in de regio.Terwijl één overlevende nog moet worden gered, melden Italiaanse media dat er ‘s nachts andere stemmen in het puin zijn gehoord. De dood van vijf personen is inmiddels bevestigd. De eerste vijf overlevenden zijn vrijdag in veiligheid gebracht, ongeveer 40 uur nadat het onderkomen woensdag door de lawine was geraakt.Ze hadden naar verluidt hun toevlucht genomen onder een ingestort deel van het plafond, waar ze in staat waren om gedurende twee dagen vuur te maken om warm te blijven. De redding is belemmerd door diepe sneeuw die een ontsluitingsweg blokkeerde. Er is bezorgdheid dat er nog meer lawines kunnen volgen, zegt de Italiaanse krant La Stampa.De eerste persoon die vrijdag uit het puin werd gehaald, was een achtjarige jongen, de zoon van vakantieganger Giampiero Parete, die naar zijn auto was gegaan toen de lawine toesloeg. Hij was de eerste die alarm sloeg en zijn werkgever belde. De moeder van de jongen, Adriana, die vervolgens eruit werd getrokken, vertelde reddingswerkers dat haar zesjarige dochter nog steeds was opgesloten. Het meisje werd later ook gered en werd de familie herenigd in een ziekenhuis in de kustplaats Pescara. Volgens ziekenhuismedewerkers hadden de overlevenden symptomen van onderkoeling en uitdroging, maar verkeren ze verder in goede gezondheid.Berichten zeggen dat alle vier kinderen die de ramp hebben overleefd, speelden in dezelfde speelzaal, die is ontkomen aan het ergste van de schade. De laatste reddingen, van twee mannen en twee vrouwen, vond vanochtend drie uur plaats.Vier van de aardbevingen van woensdag hadden een kracht van meer dan 5 op de schaal van Richter. De regio had al te kampen met zware sneeuwval die telefoonlijnen heeft bedolven en stroomkabels naar de grond heeft gehaald. Veel van de gasten hadden zich op de begane grond van het hotel verzameld en wachtten op evacuatie na de aardbevingen. Maar de lawine heeft nog voor de evacuatie het hotel woensdagmiddag volledig begraven.Door de kracht van de sneeuw is het dak gedeeltelijk ingestort. Volgens sommige berichten is het gebouw ongeveer tien meter van zijn fundamenten verschoven. De eerste reddingswerkers waren genoodzaakt om op ski’s te gaan en zich een weg te scheppen naar de plek van de sneeuwlawine. Het duurde een paar uur voordat ze de rampplek bereikten.Het is onduidelijk hoeveel mensen –gasten en personeelsleden- in het hotel waren. Volgens de reddingswerkers zouden het er 35 kunnen zijn. In de afgelopen maanden heeft Italië een golf van schadelijke aardbevingen gehad. De regio Apennijnen had tussen augustus en oktober drie aardbevingen met een kracht van 6. Er wordt aangenomen dat de geologische spanning wordt verdeeld over een aantal breuklijnen in de Italiaanse bergen, met als resultaat de recente aardbevingen.