Agendapunten spoed algemene ledenvergadering bond bij Telesur.





Na berekening van de andere uitgaven die nog moeten worden gedaan, is het geld op. Dit baart de bond veel zorgen. Een van de zaken die hiertoe bijdraagt, is het feit dat het bedrijf een koers van SRD 5,60 voor de US dollar hanteert voor zijn diensten in tegenstelling tot de koers die boven de SRD 7 is. Hierdoor lijdt het bedrijf steeds verlies. De bond ziet graag dat Telesur marktconforme koersen hanteert.De bond zegt niet tegen het Nationaal breedbandplan te zijn. Echter wil hij graag dat bepaalde delen van het project in fasen worden uitgevoerd. Het overheidsproject dat deel uitmaakt van het plan, kan volgens de vakbond in een later stadium worden uitgevoerd. Het bedrijf heeft geen garantie dat de overheid het geld gauw terugbetaalt. Telesur heeft nog een aantal rekeningen bij de overheid die nog steeds niet zijn afgelost.Komende week heeft de bond een onderhoud met de raad van commissarissen (rvc) en financieel directeur Russ Headley. De bond stelt dat Headley zich sterk heeft verweerd tegen de aantijgingen gedaan door de rvc. De bond is tegen het besluit van de rvc dat Headley geschorst moet worden. De bond vindt dat er een vertrouwenscrisis dreigt te ontstaan. De rvc kan niet aangeven dat er niet met Headley kan worden gewerkt op basis van een ernstige verstoring van het vertrouwen. Als de schorsing toch wordt voltrokken, heeft de bond ook een plan klaarliggen dat hij in dit stadium niet wil prijsgeven. De dominante rol van de rvc in de bedrijfsvoering bij Telesur was ook een heet hangijzer op de vergadering.Personeelsleden wilden ook weten waarom de bond niet opkwam voor voormalig directeur Dirk Currie, commercieel directeur Kenneth Muringen en andere personeelsleden die zijn geschorst en daarna ontslagen wegens malversaties. Er werd geantwoord dat er onder meer een andere bond de leiding had. Weliswaar met enkele leden van deze bond, maar overgrote deel had andere inzichten over die situatie. Vernomen wordt dat Currie bezig is met een rechtszaak voor naamzuivering en een schadeclaim.