De verklaring luidt als volgt:"De Surinaamse Bankiersvereniging heeft kennis genomen van de ontwikkelingen binnen De Surinaamsche Bank en de pogingen van zowel directie, Raad van Commissarissen, alsook de monetaire autoriteiten om de zaken op een goede en verantwoorde manier op te lossen. De Bankiersvereniging, waarvan de DSB een vooraanstaand lid is, heeft er alle vertrouwen in dat deze pogingen succesvol zullen zijn en roept alle stakeholders en de gehele samenleving op om deze te ondersteunen en vertrouwen te hebben in de toekomst van de oudste en grootste financiële instelling van ons land.De stabiliteit van DSB bank is in het belang van ons allen. Deze bank is een gevestigde bankinstelling en staat evenals de andere banken in Suriname onder nauwgezet toezicht van de Centrale Bank van Suriname.De leden van de Surinaamse Bankiersvereniging staan paraat om de DSB bank op welke manier dan ook te ondersteunen en roepen iedereen op om het vertrouwen in deze bank te behouden."