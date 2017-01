Volgens de moeder had de huisarts het kind in eerste instantie behandeld en gezegd dat er niets mis met haar was. Tegenover de rechter verklaarde de arts dat er nooit zo een onderzoek is geweest. In dit soort gevallen laat hij de ouders een verklaring tekenen alvorens hij een onderzoek instelt aan het geslachtsdeel. Nergens uit zijn administratie blijkt dat het meisje bij hem op de poli is onderzocht.Officier van justitie, Claudia Bruining, heeft vier jaar geëist tegen stiefvader Louis G., die blijft volhouden dat hij onschuldig is. Het medisch rapport toont aan dat het kind meerdere keren is misbruikt. Het meisje heeft de verdachte als de dader aangewezen.Op 11 mei deed een anonieme beller een melding en vertelde dat een leerling aan haar geslachtsdeel werd aangeraakt door haar stiefvader. Het meisje werd van school gehaald en er werd een medisch onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek bleek dat ze seksueel was misbruikt. Louis G werd op 18 mei aangehouden. Het meisje was zes, toen de stiefvader de daad zou hebben gepleegd.De verdachte wordt bijgestaan door de raadslieden Robby Dens en Oscar Koulen. De zaak staat voor 2 februari weer op de rol.Wanita Ramnath