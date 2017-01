Bij aankomst van de politie op de plaats van de aanrijding, werd Milroy die te voet was, met zware letsels op het wegdek aangetroffen. De politie zegt dat de bestuurder van de auto die de man heeft aangereden, heeft verklaard dat hij vanuit Tamanredjo kwam richting Paramaribo. Ter hoogte van Peperpot City zou Milroy voor het voertuig zijn gesprongen.Het slachtoffer is in niet aanspreekbare toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij kort daarna de geest gaf. De zaak is in onderzoek bij de Militaire Politie, omdat de autobestuurder militair is.