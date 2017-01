Leerkrachten aangesloten bij de BvL en ALS bij het gebouw van De Nationale Assemblee. (Foto's: René Gompers)





Valies deelt mee dat dichtbij de 2000 leerkrachten gehoor hebben gegeven aan de oproep om het werk neer te leggen. Ook in Nickerie en het binnenland worden er acties gevoerd. Volgens Valies is het onderwijs in alle districten ontregeld. "Wij gaan door tot er een oplossing komt. Wij willen herwaardering nu en willen met respect worden behandeld," stelt Valies.De kwestie die speelde bij de A.R. Leeuwinschool is zondag opgelost. Er is een gesprek geweest met de leiding van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Dit is gebeurd na bemiddeling van Assembleelid Carl Breeveld. De gemuteerde leerkrachten zullen teruggeplaatst worden op de A.R. Leeuwinschool. Valies is blij dat deze aangelegenheid opgelost is.De leerkrachten die nog lesgeven zullen worden overtuigd om het werk neer te leggen en te protesteren. Valies geeft aan dat de groep elke dag groter wordt. De onderwijsgevenden stellen dat zij op straat zullen blijven totdat er een bevredigende oplossing komt. "Wij hebben een lange adem," stelt Valies.