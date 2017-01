De politie van Rijsdijk heeft Ralf H. (46) ingesloten. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan mishandeling, bedreiging en diefstal. Dit meldt de politie Public Relations.Zijn ex-vriendin deed aangifte tegen hem. Zij verklaarde dat de twee een liefdesrelatie van vijf tot zes maanden hadden. In deze periode heeft Ralf H. haar vaker mishandeld, maar zij had geen aangifte tegen hem gedaan. Toen zij in de maand december van het afgelopen jaar er achter kwam dat de man een alcoholist en een drugsgebruiker is, beëindigde ze de relatie.De man verliet de woning in onvrede over haar besluit. Hij begaf zich naar haar woning en sloeg dreigende taal uit. Op 3 januari bracht hij haar weer een bezoek en ging de woning binnen. Deze keer ontstond er woordenwisseling. Hij mishandelde de vrouw en ging ervandoor met haar paspoort en een geldbedrag dat hij uit haar portemonnee nam. De verdachte werd opgespoord, aangehouden en intussen ingesloten na afstemming met het Openbaar Ministerie.