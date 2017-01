Raadsman Humphrey Schurman bevestigt tegenover Starnieuws dat de dagvaarding intussen is ontvangen. De verdachten wordt verweten dat zij tezamen en in vereniging seksuele handelingen hebben verricht met Muroesha T. die de leeftijd van zestien jaar nog niet had bereikt. Hen wordt ook ten laste gelegd dat zij videobeelden hebben gemaakt en deze hebben verspreid.Tot nu toe zijn alle stappen ondernomen om de verdachten vrij te krijgen. Het verzoek werd eerder afgewezen door de rechter-commissaris. Ook het hoger beroep dat werd aangetekend door Schurman en zijn collega Maureen Nibte, is vrijdag afgewezen. De zaak zal volgende week voor de kantonrechter dienen.