De raadsman was in beroep gegaan tegen het besluit van de rechter-commissaris die de vordering om de rappers in vrijheid te stellen, had afgewezen. Ook bij het Hof van Justitie hebben de rappers nul op het rekest gekregen.De leden van de Haagse populaire rapgroep 'Strictly Family Business' wordt verweten in 2015 ontucht te hebben gepleegd met een minderjarig meisje. Deze handeling is gefilmd en verspreid via social media. De moeder van Muroesha T. heeft de aanklacht intussen ingetrokken, maar dit heeft geen invloed op het strafproces dat ambtshalve wordt voortgezet.