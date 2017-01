Bij een beroving aan de Karunaweg te Santodorp is een slachtoffer ernstig verwond door de criminelen.De bewoner van de woning heeft diverse letsels opgelopen, waaronder een barstwond aan het hoofd en snijverwondingen aan de bovenarm en oksel. Het slachtoffer is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Starnieuws verneemt dat vier mannen de woning zijn binnengedrongen. De criminelen waren gewapend met een jachtgeweer, houwer en baseball stok. De buit is een geldbedrag, mobiele toestellen en een tas met inhoudelijke persoonlijke spullen.