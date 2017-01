De rechter-commissaris (rc) vindt net als het Openbaar Ministerie dat er genoeg bezwarende feiten zijn tegen de rappers. Zij worden verweten ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige. Deze handeling is gefilmd en verspreid via social media. Behalve Edusei en Osei blijft ook Kaene Marica van de rapgroep Strictly Family Business aangehouden. Er was nog geen verzoek tot vrijlating van hem gedaan.Ook al heeft de moeder van Muroesha T. de aanklacht ingetrokken. Het Openbaar Ministerie en de rc hebben aangegeven dat deze kwestie ambtshalve wordt vervolgd. De rc vindt dat er genoeg bewijsmateriaal is om het verzoek tot vrijlating af te wijzen.