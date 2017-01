Als ervaren politicus, tevens de oudste politicus in jaren, reageer ik normaal gesproken niet op de ingezonden stukken van dhr. Roy Harpal, omdat hij een politieke leek is. Toch lijkt een reactie me deze keer goed, om een en ander te verduidelijken.Dhr. Harpal is nooit in de politieke arena geweest en heeft nimmer een politiek(e) partij(tje) opgericht. Ter vergelijking: in 1996 was het ons als Pendawa Lima wel gelukt om in ons eentje een aantal zetels binnen te halen. Ook in samenwerkingsverbanden, of het met het Nieuw Front was of met V7, is onze bijdrage aanzienlijk geweest. Wij zijn geen partij die over de ruggen van anderen binnenkomt, maar hebben keer op keer bewezen in staat te zijn een daadwerkelijke bijdrage te leveren in het binnenhalen van zetels.Advies van een ervaren politicus zoals dhr. Ronald Venetiaan of van dhr. Mark Rutte, zou ik zeker in overweging nemen, maar advies van een politieke leek zoals dhr. Harpal? Als ervaren politicus heb ik wel een advies voor dhr. Harpal: als u niets van de Surinaamse politiek afweet, gaat u dan rustig met sneeuwballen in Nederland spelen.