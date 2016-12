Een toestel van Insel Air in Cayenne. De luchtvaartmaatschappij vliegt ook op Suriname.





Insel Air zit in zwaar financieel nood, mede door bijna 100 miljoen dollar dat vastzit in Venezuela. De particuliere luchtvaartmaatschappij bestaat tien jaar en heeft een dochteronderneming op Aruba. Insel Air heeft de regering om US$ 15 miljoen gevraagd. Het is nog onduidelijk of het hele bedrag wordt gegeven.Demissionair minister Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling heeft tegenover het Antilliaans Dagblad gezegd dat de RvM heeft besloten om de luchtvaartmaatschappij in delen een geldinjectie te geven. Het eerste deel zal volgens hem op zeer korte termijn vrijkomen. Het geld komt direct uit de overheidskas.De raad heeft de oplossingsrichting die de Commissie van Wijzen heeft gepresenteerd goedgekeurd. Hierdoor krijgt de regering ook tijdelijk controle binnen Insel Air. Ze zal vertegenwoordigd zijn in de directie en in de raad van commissarissen. De regering wil zich daarmee verzekeren dat haar hulp aan het bedrijf daadwerkelijk ertoe leidt dat er een veel meer solide luchtvaartmaatschappij komt met goede perspectieven op lange termijn. De bemoeienis van de overheid in het private bedrijf is voor bepaalde tijd, totdat Insel Air is gestabiliseerd en er een duurzamere oplossing is bereikt. Dit staat in de motie die het Curaçaose parlement dinsdag unaniem heeft aangenomen.Het parlement is op initiatief van de nieuwe coalitie op het eiland met algemene stemmen akkoord gegaan om de regering te ondersteunen bij de uitvoering van de Commissie van Wijzen. Het voorstel voorziet erin dat Insel Air zodanig hulp krijgt dat de luchtverbindingen voor Curaçao zijn gegarandeerd, de werkgelegenheid behouden blijft en er een ‘overlevingsplan’ komt.