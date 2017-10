De 21 onderofficieren van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) die de kaderopleiding succesvol hebben afgerond. (Foto's: NII)





Sandra Claver, waarnemend hoofd van de BBS, ging in op de transformatie bij de Bewakingsdienst Overheidssubjecten naar Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname. De transformatie hield voornamelijk in, de verruiming van de werkzaamheden van de BBS’ers.Vanaf het jaar 2000 tot heden zijn er met het oog op de verruiming van de taken van de BBS’ers, drie basisopleidingen gehouden. Claver benadrukte bij de diploma uitreiking vrijdag de ontwikkeling die zich voorgedaan heeft tijdens de opleiding, waaruit de noodzaak voor de scholing is gebleken. "De ervaring die de geslaagden hebben opgedaan, moet ze stimuleren om te werken aan het ontwikkelen van grotere collectiviteit binnen het werk van de BBS", zei Claver.Marcel Wongsodikromo, vertegenwoordiger van het interim bestuur van de vakbond bij de BBS, gaf aan dat de cursisten lang hebben uitgekeken naar dit grote moment. Zij zijn blij met deze kaderopleiding, die voor het eerst in de geschiedenis van deze dienst is gehouden. De vakbondsleider hoopt dat alles wat onderwezen is, ook toegepast zal worden in het werk, meldt het Nationaal Informatie Instituut.