Een van de modellen van 'Taco Oso'. De eerste vijf modellen starterswoningen zijn gepresenteerd op Para. (Foto: René Gompers)





Het huis is voor 80 procent in Walaba opgetrokken, de neuten waar het op staat, zijn van beton en de deuren van een zachter hout, de moderne ramen van kunststof, het bad en toilet van beton en tegels. De klanten mogen zelf bepalen of ze het huis op neuten en de vloer betegeld willen, deelt Oliveira mee. Het dak is van Walabapanelen, klanten bepalen of ze gewoon zinkplaten willen hebben in de plaats van het hout. De klant bepaalt ook hoe de indeling van het huisje eruit gaat zien.“Het hout gaat wel honderd jaar mee,” garandeert de ondernemer. “Walaba heeft een natuurlijke afweer tegen termieten, het hout is zo hard dat vastschroeven de beste manier is om delen te bevestigen. Dit hout hebben wij in overvloed in ons land. Het is een grote schande dat Surinamers in zo een grote woningnood zitten. Daarom zijn we hiermee begonnen. Houten huizen hebben altijd bestaan, zij waren er het eerst en sommige staan zelfs nog. Ik weet niet wat de overeenkomsten over de export van ons hardhout precies inhouden, maar er is momenteel genoeg om te werken. Ik hoop dat het zo blijft.”Het bedrijf is drie jaar bezig geweest om het ‘break through idea’ uit te werken. De ontwerpers zijn gedreven door de woningnood en de gevolgen daarvan, voor het individu en het land als geheel. “We geloven dat er hiermee een doorbraak komt, dit is bestemd voor de onderlaag van de piramide, een permiteerbaar huis. Dit is een pilot, maar we staan ook open voor samenwerkingen. We verkopen geen percelen,” benadrukt Oliveira. “Maar als een verkavelaar met ons wil samenwerken, staan we er open voor. We willen zoveel mogelijk mensen aan een eigen huis helpen. Geen dak boven je hoofd hebben, is een van de ergste vormen van armoede.”René Gompers