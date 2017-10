De EU heeft de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) als de uitvoeringspartner geïdentificeerd op basis van haar ervaringen op het gebied van voedselveiligheid, bedrijfsontwikkeling en samenwerking. Het streven is erop gericht om in november dit jaar, na goedkeuring van het projectdocument door de EU, uit te voeren. Het document dat door de FAO en het ministerie van LVV wordt getekend, staat ook wel bekend als de FAO/Government Coöperative Project Agreement, tekent het Nationaal Informatie Instituut (NII) op in een persbericht.De Surinaamse regering heeft de agrarische sector als één van de groeisectoren van de economie als de focal sector gekozen, waaraan de gealloceerde middelen onder het 11e EOF zullen worden besteed. Het project is gericht op de niet-traditionele exportgewassen, waarvan de productie op een duurzame en concurrerende manier geschiedt.Het project richt zich ook op de versterking van de capaciteit van de particuliere en publieke sector teneinde de voedselveiligheid overeenkomstig de internationale sanitaire en fytosanitaire eisen te waarborgen. Hiermee wordt getracht een duurzame markttoegang voor onze groenten en fruit, alsook bosproducten (non-timber products) te creëren voor tenminste 1.000 agrariërs, al dan niet via coöperaties, meldt het NII.