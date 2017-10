Soetimin Marsidih





Marsidih was Engels leerkracht. Hij was in 2010 de lijsttrekker van PL in Nickerie. De partij, die in Volks Alliantie verband de verkiezing was ingegaan, bleek succesvol te zijn in Nickerie. Marsidih werd gekozen als Assembleelid.In 2015 werd Marsidih niet meer gekandideerd. Zijn plek werd ingenomen door William Waidoe, die ook is binnengekomen in de V-7 combinatie. PL-voorzitter Paul Somohardjo zegt aan Starnieuws dat Marisidih was toegetreden tot de HVB. Daarna was er weinig contact met hem. PL-kernen van Nickerie hadden Somohardjo op de hoogte gesteld van zijn ziekte.Rekening houdend met de gevoeligheden rondom de politieke situatie, achtte Somohardjo het verstandiger om geen direct contact te maken, maar er is samen met de kernen voor hem gebeden. De PL-voorzitter condoleert alle nabestaanden namens de partij en wenst hen heel veel kracht toe. Aan de structuren van PL Nickerie is gevraagd om adhesie te betuigen en aanwezig te zijn bij de begrafenis.