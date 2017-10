SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto (tweede van rechts) in gesprek met de vertegenwoordiging van Dalian. (Foto: Raoul Lith)





“In het huizenbouwproject hebben we individuele huizen ingepland, maar het verzoek van de overheid is ook om te kijken naar appartementen,” vertelt Kromosoeto. Hij legt uit dat Dalian ervaring heeft met appartementen. "Dalian zal de ervaring over hoe het management gedaan moet worden wanneer de appartementen opgezet worden, met ons delen. De tweede fase heeft ook te maken met winkelcentra, en de ervaring kunnen we best wel hier gebruiken. In het zuiden, vanuit Hanna's Lust in de buurt van de Frederikslustweg, is er door de overheid grond ter beschikking gesteld om 350 woningen en drie appartementencomplexen neer te zetten.Ook in het noorden van Paramaribo staan er twintig percelen klaar om bebouwd te worden. Deze locaties staan volgens Kromosoeto reeds in de overeenkomst. De bankdirecteur geeft aan dat Dalian zo gauw als mogelijk wil beginnen, maar niet alvorens het financiële gedeelte is afgerond. Binnen het project wordt er voor gezorgd dat de Surinaamse arbeiders ook werk krijgen, niet alleen bij Dalian, maar ook als toeleverancier van goederen en diensten.Dalian topman, Zhu Mingyi, vindt Suriname een mooi land. Hij vindt dat Surinamers hard werken, maar ook erg hulpvaardig zijn. Op voordracht van president Desi Bouterse heeft hij onlangs een onderscheiding ontvangen, waar hij zich zeer vereerd door voelt. Hij is hierdoor nog enthousiaster om meer werk te doen voor de Surinaamse mensen en de overheid. De afgelopen 18 jaar hebben ze al meer dan 1100 km aan wegen geasfalteerd en meer dan 550 huizen gebouwd. Zhu voelt zich vereerd dat hij dit heeft mogen doen. Volgens de Dalian topper zal het tweede huizenbouwproject nog beter worden uitgevoerd dan voorheen.Het eerste woningbouw project behelste Richelieu en Oldenberg (Ringweg). In april 2017 vond tijdens een ceremonie de officiële ondertekening plaats voor de bouw van 700 woningen in het bijzijn van minister Gillmore Hoefraad Financiën en Wu Qiong, directeur van Dalian Suriname. De SPSB ondersteunt sinds 2011 de sociale woningbouw van de overheid.Raoul Lith