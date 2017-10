De 84-jarige fietser Johannes Wadilie is zaterdag omgekomen in het verkeer. Hij werd met ernstige letsels vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na enkele uren is hij overleden.Het voorlopige onderzoek heeft volgens de politie Public Relations uitgewezen uit dat de fietser en de auto dezelfde rijrichting hadden. Beiden reden over de Hofstraat, komende vanuit de Drambrandersgracht en gingen richting Prinsenstraat. Op een bepaald moment moet de fietser de doorgaande weg hebben gekruist met als gevolg de aanrijding.De verkeersbarometer is met het overlijden van de fietser landelijk gestegen naar 61.