Een man die ingebroken had bij een importbedrijf te Uitvlugt, is door de politie aangehouden. Hij werd herkend op basis van camerabeelden.De 50-jarige verdachte Henry had vermoedelijk met kompanen, het camerasysteem van het bedrijf meegenomen, ter voorkoming van herkenning. De dader wist niet dat er nog andere beveiligingssystemen waren waarop zijn handelingen toch zijn vastgelegd.Terwijl de wetsdienaren het plaatselijke onderzoek verrichtten, deed Henry de plek aan. De wetsdienaren herkenden hem van de camerabeelden. De verdachte is gelijk aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten, meldt de politie Public Relations.