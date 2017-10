Vandaag begint het uitbundige devotiefeest van Círio de Nazaré (Groot Licht van Onze Lieve Vrouw van Nazareth, een processie met het beeldje ‘Maria met kindje Jezus’. (Foto: Ranu Abhelakh)





Er woont een grote Braziliaanse gemeenschap in ons land zegt pater Ademar Ferreira de Maia. Velen van hen komen uit Belém, de hoofdstad van de staat Pará (Noord-Brazilië) waar dit feest elk jaar in de tweede week van oktober is. Zij en andere rk-gelovigen in Suriname zijn niet altijd in staat naar Belém te gaan om dit feest vol devotie mee te maken. De kerk komt hen met de viering in Paramaribo tegemoet.Ademar luidde de Círio twee weken geleden in tijdens de zondagdienst. Hij presenteerde het beeldje Maria met kindje Jezus, een replica van het origineel dat in de Braziliaanse basiliek Santuario de Nossa Senhora Nazaréin in een glazenkast staat. Suriname is voor zover bekend het enige land in de regio dat over een eigen replica beschikt.De feestelijke processie zaterdagavond begint om 18.00 uur vanuit de parochie. Met auto’s en motorfietsen trekt de stoet naar de St. Petrus en Paulus Kathedrale Basiliek. Pater Esteban Kross zal de dienst leiden en de Braziliaanse kerkgemeenschap houdt ook een bijdrage.Op de vroege zondagochtend halen de processiegangers het beeldje op en starten de processie te water. Vanuit Leonsberg varen wij naar de SMS pier waarna zij de processie te voet vervolgen door de straten van Paramaribo. Er zijn drie hotspots onderweg waar de stoet een stop maakt om in gebed te gaan, zegt Ademar. Volgens schema eindigt de bedevaartsloop tegen 10.00 uur bij de kerk in Pamamaribo-Noord. Er volgt nog een dienst, waarna de kerkgangers met andere belangstellenden het feest onder het genot van Braziliaanse hapjes en muziek voortzet.In 2015 vierde de Braziliaanse kerkgemeenschap dit feest voor de eerste keer samen met vele andere rk-gelovigen in Suriname. In de afgelopen twee weken bezocht de pater verschillende personen en bedrijven die om de zegen van Maria vroegen.In Belém is de bedevaartstocht enkele dagen geleden begonnen. De processie liep via de rivier, langs verschillende steden en streken. Behalve de miljoenen rk-pelgrims (voornamelijk Maria-gelovigen), zijn er ook dit jaar duizenden toeristen op afgekomen.Vrijdag vertrok een groep van 75 personen naar São Paulo voor de jaarlijkse viering van Nossa Senhora de Aparecida, het feest van Onze Lieve Vrouw van Aparecida op donderdag 12 oktober. Onder hen bevindt zich ook bisschop Karel Choennie. De Unesco heeft Círio de Nazaré in 2013 opgenomen op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Vorig jaar maakten 50 Surinamers een groepstour naar Belém voor de Círio.Círio de Nazaré startte vele eeuwen geleden in Portugal toen men daar het beeldje uit Nazareth, in 361 vond. Het beeld raakte honderden jaren zoek en volgens legendes en mythes vond Plácido José de Souza het rond 1700 langs de rivieroever in Belém. Hij bracht het naar huis maar het verdween de volgende dag. De man trof het beeldje weer aan op dezelfde plek en bracht het weer naar huis. Het ritueel herhaalde zich zo meerdere dagen, totdat hij besloot het Mariabeeldje de rustplaats te geven die zij wilde. Hij bouwde een shrine langs de oever, waar jaren later de basiliek kwam te staan met het beeldje. In 1793 gaf de paus toestemming voor de eerste Círio processie.Het beeldje bezit mysterieuze krachten en gelovigen spreken van wonderen, genezing en wensen die in vervulling gaan. Hoewel het beeldje elke dag te zien is in de basiliek, kiezen gelovigen ervoor om de zegen van de Maagd Maria te vragen tijdens de processie.