Zware regen heeft de rivieren in Costa Rica aangezwollen, wat gevolgen heeft voor de omliggende dorpen en woonplaatsen. (Foto: Reuters)





Nate heeft zware regen, grondverschuivingen en overstromingen veroorzaakt. Wegen zijn geblokkeerd, terwijl bruggen en huizen zijn vernietigd. In Costa Rica zijn bijna 400.000 mensen zonder stromend water en slapen duizenden in schuilplaatsen.Minstens acht mensen zijn in Costa Rica door de storm gestorven, terwijl nog elf anderen zijn gedood toen Nate naar het noorden ging en Nicaragua bereikte. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) had voorspeld dat Nate zo’n 38 cm regen zou brengen. In Honduras zijn drie mensen gedood, onder wie twee jongeren die in een rivier zijn verdronken. Verscheidene mensen worden nog vermist. In El Salvador is een man omgekomen in een modderstroom, melden nooddiensten.In Costa Rica werd een groep mensen afgesloten op een gedeelte van de Inter-Amerikaanse snelweg, bekend als de Berg van de Dood, nadat de bus waarin ze reisde, woensdagavond tussen twee aardverschuivingen viel, meldt de krant La Nación. Volgens de krant communiceert één van de passagiers via een mobiele telefoon. Ze maakte zich zorgen dat ze uit haar voedingsvoorraad voor haar drie maanden oude zoon zou raken, voordat ze gered zou worden.Er wordt ook gevreesd dat krokodillen rond de overstroomde Tárcoles rivier kunnen ronddolen. De dieren zouden kunnen verschijnen op plaatsen waar ze normaal gesproken niet worden verwacht."Dood alsjeblieft geen krokodillen," klinkt de oproep van ambtenaren. Het advies is om te voorkomen dat je in overstromend water staat, om kinderen en huisdieren te beschermen en de nooddiensten te bellen als er een krokodil is gespot.Alle treinreizen in Costa Rica zijn opgeschort en zijn tientallen vluchten van donderdag geannuleerd. Als voorzorgsmaatregel zijn meer dan tien nationale parken die populair zijn bij toeristen gesloten.De storm heeft ook grote schade veroorzaakt aan de infrastructuur in Nicaragua. Vicepresident Rosario Murillo heeft de mensen geadviseerd voorzichtig te zijn in de zware regen. 'Soms denken we dat we een rivier kunnen oversteken en het moeilijkste om te begrijpen is dat we moeten wachten,' zei hij op de staatsradio. 'Het is beter om laat te zijn dan helemaal niet te aan te komen.'Nate zou zich naar verwachting donderdag van de oostkust van Honduras verplaatsen. Het NHC zegt dat de storm aan krach zal toenemen en als orkaan zondag het vaste land van de zuidkust van de Verenigde Staten aandoet.Inwoners van Florida tot Texas zijn geadviseerd zich voor te bereiden op de storm die, als het toeslaat, de derde grote storm zal zijn die de zuidkust dit jaar treft. Oliebedrijven die in de Golf van Mexico opereren, zeggen dat ze personeel van de platformen zullen ontruimen die langs het voorspelde pad van Nate ligt.Zowel Texas als Florida herstellen nog steeds van de zware schade die de orkanen Harvey en Irma hebben aangericht. Harvey heeft Texas vol getroffen in augustus en heeft er ongekende schade veroorzaakt. Hetzelfde heeft orkaan Irma in Florida gedaan in september.