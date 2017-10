De politie van Latour heeft Regilio D. zondag aangehouden. Hij en zijn oom wonen samen. Regilio D. had water getapt en in de badkamer op de bovenverdieping van de woning geplaatst met de bedoeling te gaan baden.Na enkele minuten hoorde hij zijn oom in de badkamer. Regilio die niet wilde dat zijn oom het door hem getapte water gebruikte, vroeg hem om uit de badkamer te gaan. Naar de verklaring van Regilio heeft zijn oom hem enkele klappen in het gelaat toegebracht. Reden voor hem om een scherp voorwerp te pakken en zijn oom te verwonden. De oom liep verwondingen op aan de linkerschouder, het hoofd en de linker oorlel.De oom is voor een dag ter observatie opgenomen in een ziekeninrichting. Beide vechtersbazen zijn als verdachte aangemerkt. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Regilio D. ingesloten. De oom is bij proces-verbaal gehoord, meldt de politie Public Relations.