Een luchtfoto toont de schade die is aangericht aan de Guajataca-dam in de nasleep van orkaan Maria. (Foto: Reuters)





Verschepingen van voedsel, water en generatoren begint aan te komen bij de belangrijkste haven in San Juan, die is heropend. Orkaan Maria die dwars door Puerto Rico is gegaan, heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. De storm, die nu naar het open water van de west-Atlantische Oceaan gaat, heeft grote overstromingen en structurele schade veroorzaakt.Over het hele eiland zijn de telefoonmasten beschadigd. Hulpwerkers hebben gezegd dat ze satelliettelefoons brengen naar geïsoleerde gebieden. Omgevallen bomen blokkeren de belangrijkste snelwegen, hele wijken zijn overstroomd en van veel huizen zijn de daken eraf gerukt. Ondertussen zeggen ambtenaren dat er nog een risico bestaat op overstroming van een rivier "door het instortingsgevaar" van een dam.De National Weather Service (NWS) heeft de waarschuwingen voor flitsoverstromingen verlengd voor twee gebieden stroomafwaarts van de Guajataca-dam. Aanvankelijk was aan alle 70.000 inwoners van de bedreigde gebieden geadviseerd om te evacueren, maar sindsdien is de evacuatiezone verkleind.Gouverneur Ricardo Rossello van Puerto Rico heeft gezegd dat hij de schade aan de dam heeft beoordeeld door te vliegen over het gebied. Hij heeft een eerdere oproep van de autoriteiten aan de plaatselijke bewoners om het gebied te verlaten, herhaald.De Guajatacadam, aan het noordelijke einde van het Guajataca meer in het noordwesten, begon vrijdagmiddag tekenen van instorting te vertonen. De NWS heeft zaterdag gewaarschuwd voor flitsoverstromingen in de gebieden Isabela en Quebradillas. Het agentschap heeft inwoners aangemoedigd om zich te begeven naar hoger gelegen gebieden.Rossello heeft Maria eerder de ergste orkaan in een eeuw genoemd. Hij waarschuwde dat het maanden zou kunnen duren om de elektriciteit te herstellen voor de 3,4 miljoen inwoners van het Amerikaanse eilandgebied.Volgens de laatste update van het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) is Maria nu een categorie 3 storm met maximale aanhoudende winden van bijna 185 km. De orkaan bevindt zich ongeveer 1.030km ten zuid-zuid oosten van Cape Hatteras in Noord-Carolina. "Op het prognosespoor moet Maria vandaag van de Bahama's naar het open water van de westelijke Atlantische Oceaan gaan.”De orkaan heeft meer dan 33 levens in de regio geëist en is de tweede verwoestende storm in het Caribische orkaanseizoen. De eerste was Irma, een categorie 5 orkaan, die begin september voor enorme ravage heeft gezorgd in de Caribische regio.Maria heeft ook wijdverspreide verwoestingen aangericht op het kleine eiland Dominica toen het een week geleden aan land kwam. Op het eiland zijn minstens 15 doden gevallen en worden 20 anderen vermist. De Amerikaanse president Donald Trump heeft beloofd Puerto Rico te bezoeken. Hij zegt dat de storm het eiland "helemaal heeft uitgewist". Trump heeft het eiland tot een rampgebied verklaard en heeft federale noodhulp beschikbaar gesteld.