Marius Rust heeft de show weer gestolen tijdens Drageman Danscontest. Deze groep was twee jaar geleden ook de winnaar. (Foto's: René Gompers)





Op de tweede plaats staat de dragemangroep van het Rooms Katholieke Begraafplaats. Die plek veroverde deze groep de vorige keer ook. Op nummer drie staat ‘We Doen Ons Best’ uit Coronie. De vorige keer heeft het kokosdistrict met een andere groep ook de derde plaats bemachtigd. Het ‘wedstrijddansen met de doodkist’ is onderdeel geworden van de Drageman Dey, een dag waarbij de dragers in de bloemetjes worden gezet. Het wedstrijdgedeelte is in 2015 toegevoegd door Hennep Algemene Uitvaartverzorging. Marius Rust had toen al getoond de beste te zijn. Vorig jaar is er geen contest gehouden. Dit jaar is het evenement weer opgepakt door de Rooms Katholieke Begraafplaats.Sonja Lisse van de organisatie deelt mee dat er structuur komt in de opzet van de dag. Dit moet bijdragen aan het behoud van deze cultuuruiting, geeft ze aan. Ook is besloten dat nu om de twee jaar een danscontest zal worden gehouden. De Drageman Dey wordt gewoon elk jaar op de laatste zondag van september gehouden.Zerp benadrukt dat het werk van de dragers een roeping is. Het dansen met de lijkkist is een onderdeel van het werk, geeft hij aan. Collega drager Clarence Leonard, ook van Marius Rust, geeft aan dat het in de kern gaat om het verzachten van de pijn van de nabestaanden. “Dat maakt Marius Rust zo goed. Wij troosten de familie met ons optreden. De dans is bedoeld om de nabestaanden uit de dip te halen. Troost, dat is wat we doen.”René Gompers