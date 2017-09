Een voetganger is vanmorgen aan de Oost-Westverbinding omgekomen in het verkeer. Het slachtoffer werd aangereden door een auto.De politie van het bureau Richellieu heeft een arts ingeschakeld, die de dood heeft vastgesteld. Er zijn nog geen details bekendgemaakt.Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 59. Zoals gebruikelijk bij aanrijdingen, is het levenloze lichaam in beslag genomen voor obductie.