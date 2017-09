Als VHP’r sta ik vandaag stil bij het feit dat 101 jaar terug een Surinamer van Hindostaanse komaf werd geboren die een bijzondere en vooral blijvende impact zou hebben op de Surinaamse geschiedenis. Volgens velen zou ik niet zou pontificaal moeten aangeven wat mijn politieke kleur is. Dit kan anders tegen je gebruikt worden. Of mensen zullen al gauw geneigd zijn je beweegredenen eerst als oranje te bestempelen en dan pas als wat ze zijn. Maar je bijdrage leveren aan een partij en vorm helpen geven aan de invulling van diens idealen, is in mijn ogen iets anders dan je pertinent scharen achter partij idealen. Je helpt sturen of je volgt blindelings.De heer Lachmon was geen blindelingse volger. Hij was een visionair. Hij zag als geen ander in dat het respecteren van elkaar als bevolkingsgroepen, essentieel was voor daadwerkelijke natievorming. De tijdgeest maakte dat eenheid in diversiteit hoog bij hem in het vaandel stond. Elke bevolkingsgroep moest zich intern bundelen, sterk worden en dan samenwerken. Dat hij zich inzette voor het sterk zijn van andere bevolkingsgroepen en diens representatie is te zien in de 'Pengel-move'. Hier deed hij wat nodig was voor die tijd. Wat harmonie en balans zou bewaren. In die tijd.Ik spreek hier met ogen van een 'jongeling' en diens interpretatie van de geschiedschrijving en eigen beleving. Met dezelfde ogen kijk ik naar de partij waar ik nu lid van ben en vraag me op deze dag af hoe de heer Lachmon zou denken over deze partij. Een partij die in fase twee van integratie zit. Van eenheid in diversiteit naar diens oudere broer; eenheid. Ik vraag mij af hoe hij zich zou opstellen naar mensen die de transitie niet kunnen bijbenen. Mijn mening over mensen die een partij verlaten is helder. Je zal je nimmer kunnen terugvinden in alle besluiten, anders ben je een marionet. Ik denk dat je blijft zolang jij je in 'große Linien' kan terugvinden in de richting van de partij.Als dat niet lukt en jullie wegen zich scheiden, is er een unieke kans dat mensen echt zien uit welk hout je gesneden bent. Je kan er je levenswerk van maken om de partij de grond in te boren. Dan maak je de wereld deelgenoot van de duisternis en leegte waaruit je eigenlijk bestaat. Je kan je concentreren op je nieuw gevonden weg en die het best mogelijk plaveien. Dan toon je de meerwaarde van je besluit. Maar goed dat is slechts hoe ik het leven zie. Ik vraag me vandaag wel bijzonder veel af of 'Mister Shanti' het met me eens zou zijn. Als hij nu trots kijkt en zegt, ik zag dit aankomen. Hoe zou hij omgaan met deze uitdagingen. Hoe zou hij zijn energie verdelen tussen de steeds groter wordende partij en de enkelingen voor wie de veranderingen allemaal te snel gaan. Als hij trots zou zijn op het zaad dat hij zaaide voor echte eenheid in Suriname.Goed te weten dat de kooi waarin één van zijn standbeelden is, niet genoeg is om zijn gedachtegoed te beperken. Echte liefde overwint immers altijd. Rest In Peace Mr. Jagernath Lachmon. Als u zich toch mocht keren waar u bent, dan hoop ik dat u 'lampen draait' van blijdschap.