Jerry Slijngaard, coordinator NCCR. (Foto: René Gompers)





Recent was optreden vereist in vier districten tegelijk die door rukwinden waren getroffen. In Paramaribo, Commewijne, Wanica en Coronie zijn minimaal 20 daken van huizen weggerukt, zijn auto’s beschadigd en bomen ontworteld. Coronie is het hardst getroffen, deelt Slijngaard mee. Het is nog niet afgelopen met de rukwinden, de bevolking moet zich gaan aanpassen, zegt Slijngaard. “Tegen de natuur kunnen we niets doen, we kunnen die rukwinden en hurricanes niet tegenhouden. Wat we wel kunnen doen is ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft, we moeten leren om hiermee te leven leven. We moeten ons voorbereiden. Jammer genoeg hebben we in het verleden gehad dat een persoon het leven heeft gelaten als gevolg van rukwinden, laten we hopen dat dat niet meer hoeft.”Het NCCR gaat vaker en meer informatie geven over hoe schade te beperken en wat te doen bij rukwinden, belooft Slijngaard. Maar men hoeft niet per se te wachten op de adviezen of de regering, benadrukt Slijngaard. Surinamers moeten zich bewuster worden van hun omgeving en de handen uit de mouwen steken om hun eigen veiligheid te garanderen, merkt Slijngaard op. “Als je een grote boom hebt die naast je huis staat die ook nog in de richting van de wind staat, haal deze liever weg,” haalt hij als voorbeeld aan. “Wacht niet totdat de boom op je dak valt om pas daarna te gaan vragen om hulp.”Slijngaard drukt de samenleving op het hart om zich te houden aan de nieuwe bouwvoorschriften, vooral als het gaat om het bevestigen van daken. “Het gebeurt ook vaak dat de wijze waarop een dak is vastgezet je niet eens een rukwind nodig hebt om het weg te halen. Het is goed om te bouwen volgens de nieuwe voorschriften want er is daarbij rekening gehouden met de sterkere winden.” Zelfredzaam worden is essentieel wanneer de rukwinden hebben toegeslagen zodat men veel in orde kan brengen voor zichzelf en anderen voordat er hulp van de autoriteiten komt. Slijngaard geeft mee dat men de berichten van de Meteorologische Dienst op de voet moet blijven volgen en heel serieus moet nemen.René Gompers