Veiligheidstroepen van Bangladesh bewaken nu al de Rohingya kampen nabij de grens. (Foto's: AFP)





Bangladesh heeft ook plannen aangekondigd om opvangcentra te bouwen voor maximaal 400.000 mensen in de buurt van de stad Cox's Bazar. De voornamelijk moslim Rohingyas zijn sinds vorige maand een aanval door regeringstroepen van Myanmar ontvlucht. De Verenigde Naties (VN) zegt dat het offensief kan leiden tot etnische zuivering. Rechtengroepen hebben het leger beschuldigd van het verbranden van dorpen van de Rohingyas. Maar het leger zegt dat hij reageert op aanvallen van militanten en ontkent dat hij zich richt op burgers.Intussen is er vorige week nieuwe diplomatieke rel tussen Bangladesh en Myanmar ontstaan over de vermeende schendingen van het luchtruim van Bangladesh.In een verklaring zei de politie van Bangladesh dat Rohingyas niet zullen mogen reizen buiten hun toegewezen woningen. Ze mogen zelfs niet reizen om met familie of vrienden te gaan wonen. Transportbedrijven en chauffeurs zijn ook aangespoord om geen vluchtelingen te vervoeren. Aan verhuurders is gezegd dat ze geen eigendom aan de vluchtelingen mogen verhuren.Analisten zeggen dat de regering wil voorkomen dat de Rohingyas verdwijnen in de algemene bevolking. De regering wil ze zichtbaar houden, in de hoop om ze terug te sturen naar Myanmar - of zelfs een ander land.Volgens de krant ‘Daily Star’ van Bangladesh zullen de nieuwe opvangcentra worden opgezet op een terrein van ongeveer 8 vierkante kilometer. Het gebied ligt dichtbij de gevestigde kampen die zijn overweldigd door de komst van de vluchtelingen uit Myanmar. Er zullen in totaal 8.500 tijdelijke toiletten worden gebouwd en zullen 14 provisorische warenhuizen in de buurt van de opvangcentra worden opgezet. Het is de bedoeling dat de nieuwe opvangcentra binnen tien dagen worden gebouwd.De spanningen tussen Bangladesh en Myanmar nemen toe. De premier van Bangladesh, Sheikh Hasina, is zaterdag naar de Algemene Vergadering van de VN gegaan om te vragen om meer druk op Myanmar te zetten om de crisis te beteugelen. De VN-Veiligheidsraad heeft een beroep gedaan op Myanmar om het geweld te stoppen, maar er zijn geen sancties opgelegd.Bangladesh heeft ook een formeel protest ingediend bij Myanmar over het gebruik van militaire drones en helikopters die in de afgelopen week drie dagen het luchtruim van Bangladesh hebben geschonden. Bangladesh heeft het gebruik van de toestellen beschreven als "provocerend". Myanmar ontkent de bewering.De twee landen hebben ook de degens gekruist over de kwestie van landmijnen, waarbij Myanmar Bangladesh beschuldigt dat zijn leger hen op de grens plaatst om te voorkomen dat vluchtelingen terugkomen. Het is echter onduidelijk wie de landmijnen heeft geplaatst en wanneer deze zijn geplaatst.Het geweld begon op 25 augustus toen Rohingya-militanten de politieposten in het noorden van Rakhine aanvielen en 12 veiligheidsambtenaren werden doden. Vanaf dat moment vluchten Rohingyas uit Myanmar. Ze zeggen dat militairen de aanvallen hebben beantwoord met een beestachtige campagne waarbij dorpen worden platgebrand en burgers worden aangevallen in een poging ze te verdrijven.De Rohingyas vormen een staatloze meestal islamitische minderheid in de overwegend Boeddhistische Rakhine. In Myanmar worden ze al lang geconfronteerd met vervolging. Volgens Myanmar zijn ze illegale immigranten.Een nieuw Human Rights Watch-verslag dat vrijdag is gepubliceerd, beschuldigt het leger van Myanmar van een 'etnische zuiveringscampagne' en geeft gedetailleerde aantallen van dorpen die zijn aangevallen en platgebrand.Functionarissen in Myanmar wijzen de beschuldigende vinger voor het geweld naar de Rohingya opstandelingen. Regeringswoordvoerder Zaw Htay heeft de ontheemden aangespoord om hun intrek te nemen in de tijdelijke kampen die zijn opgezet in de deelstaat Rakhine. Maar hij zei tegelijkertijd dat Myanmar niet zou toestaan dat degenen die naar Bangladesh zijn gevlucht, terugkeren.