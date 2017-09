De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, maakt opmerkingen op de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over Noord-Korea in New York. (Foto's: Reuters)





De grote bondgenoten van de Verenigde Staten (VS) in Azië hebben de nieuwe VN-sancties unaniem verwelkomd. De VS had oorspronkelijk strengere sancties voorgesteld, waaronder een totaal importverbod op olie. De stemming werd echter pas unaniem goedgekeurd nadat de bondgenoten en handelspartners van Pyongyang - Rusland en China - het eens waren met de minder zware maatregelen. Rusland en China hebben vetorecht in de VN Veiligheidsraad.Noord-Korea heeft woedend kennis genomen van de sancties die de VN-Veiligheidsraad maandag is overeengekomen. In een verklaring via het staatsbureau KNCA heeft hij gewaarschuwd dat als de VS het zal aansturen op strengere sancties, Noord-Korea er "absoluut voor zal zorgen dat de VS de juiste prijs betaalt". Aan de andere kant hebben de Amerikaanse bondgenoten, Japan en Zuid-Korea, gezegd dat ze bereid zijn om meer druk te zetten als Noord-Korea weigert zijn agressieve ontwikkeling van nucleaire wapens en ballistische raketten te beëindigen.De Amerikaanse oproep vorige week voor een totaal importverbod op olie, zagen sommige analisten als potentieel destabiliserend voor het regime. De nieuwe sancties die de VN is overeengekomen voorzien onder meer in beperkingen op de invoer van ruwe olie en olieproducten. China, de belangrijkste economische bondgenoot van Pyongyang, levert het grootste deel van Noord-Korea's ruwe olie. De maatregelen treffen ook de tweede grootste export van Pyongyang. De sancties leggen een verbod op de uitvoer van textiel, die jaarlijks goed is voor meer dan US$ 700 miljoen. Er is ook een verbod ingesteld op nieuwe visa voor Noord-Koreaanse overzeese werknemers. Volgens Amerikaanse ramingen zal Noord-Korea door dit verbod ongeveer US$ 500 miljoen aan belastinginkomsten per jaar ontberen.Een voorstel om de activa van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te bevriezen en een reisverbod voor hem in te stellen, is achterwege gelaten. De Amerikaanse ambassadeur van de VN, Nikki Haley, zei na de stemming tegen de Veiligheidsraad: "We hebben er geen plezier in om de sancties verder te verzwaren. We zoeken geen oorlog."Een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president heeft vandaag gezegd: "Noord-Korea moet zich realiseren dat een roekeloze uitdaging tegen de internationale vrede alleen nog zal resulteren in zwaardere sancties tegen hem."De resolutie van maandag was de negende die de VN unaniem heeft aangenomen sinds 2006.