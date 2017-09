Wenarho Persdam (5) overleed vrijdag te Albina, toen hij vermoedelijk met zijn 4-jarig zusje speelde. De vader, die met een arbeider bezig was met werkzaamheden, zag op gegeven moment zijn kinderen niet. Hij liep naar het voorterrein en zag dat een ijzeren poort op de kinderen was gevallen.Bij het verwijderen van de poort merkte hij op dat zijn zoon geen teken van leven vertoonde. Het meisje heeft geen zichtbare letsels opgelopen. De politie van Albina werd direct ingeschakeld.Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden, meldt de politie Public Relations.